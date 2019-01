Elu „Paul Pihlaku surm on lootusetult ebaõiglane!” Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga:

KÜLMA NÄRVIGA MEES: „Arvan, et see oli tema põhiomadus suhetes muusikutega – ta suutis külma närvi säilitada,“ ütleb Ants Johanson. VALLO KRUUSER/ EESTI EKSPRESS

„Paul oli üks suure südamega inimene, aga arvan, et vähesed said sellest aru,” ohkab muusik Ants Johanson hiljuti surnud produtsendist Paul Pihlakust kõneldes. Mees elas vaid 50aastaseks. „Ta üritas olla ladnam, sest ei tahtnud oma suurt hinge ja südant päriselt välja näidata. Paul peitis selle lobeda oleku taha. Jube hea huumoritaju oli tal. Pauli surm on lootusetult ebaõiglane. Mind ajab nutma, sest väikesed põnnid jäävad temast maha. Aga muus mõttes on see lihtsalt kuradi ebaõiglane!”