PALJA TAGUMIKU TEOORIA: Mida küll tahtsid Vahur Kersna ja Evelin Ilves rahvale öelda? 

Televisioonis saateid teinud inimese ja n-ö vana kooli ajakirjanikuna pean ETV raudvara Vahur Kersna puhul tunnustama oskust, mis tänapäeval vaid vähestel veel käpas: kuidas tekitada sündmust? Kuidas luua oma saate, raamatu või mis tahes ettevõtmise ümber tohutu äreva ootuse ja erilisuse mull? Kersnal kukub see suurepäraselt välja. Ta annab ette ja taha intervjuusid, loob salapära, viskab vihjeid. Küllap kinnitab ka reiting, et suur osa eesti rahvast istus 3. jaanuaril teleka ees. Igatahes minul järgnes kahetunnise maratonsaate vaatamisele tuumapohmell, mida ei anna aastavahetuse tagajärgedega võrrelda: mis asi see nüüd oli, mida äsja nägin?