Elu Karmen Joller: „Kõige parem ravim on see, mida ei pea üldse võtma." Sirje Presnal , täna, 00:01

MURETSEGE VÄHEM!: Doktor Joller märgib, et pärast aasta arsti tiitliga pärjamist on tema sõna kaal kõvasti tõusnud. Üks tema tervisesoovitus, mis sobib kõigile, on: vähem muretseda! „Kui on probleem, mis vajab lahendamist, siis tuleb lahendada, mitte muretseda. Nagu piiblis öeldakse: kas muretsemisega saab kas või ühe vaksa pikkusele juurde... Muretsemine on ennasthävitav tegevus!“ Tiina Kõrtsini

„Mina lükkan ravimi väljakirjutamist üldiselt edasi ja seda teevad kõik arstid, kui vähegi võimalik,“ ütleb mullu mitme väärika meditsiiniaunimetusega pärjatud perearst Karmen Joller. „Kogu meditsiinis on praegu selline seisukoht, et mida vähem sekkuda – nii kirurgiliselt kui ka ravimitega –, seda parem.“ Doktor Joller ei õhuta inimesi vajalikest ravimitest loobuma, vaid laskma kergemate tõbede puhul organismil endal tervendamistöö ära teha. Sest moodne meditsiin tunnistab: 80% haigustest on iseparanevad ega vaja üldse mingit ravi.