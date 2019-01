"Naabrist parem" saates kodu võitnud Jana ja Siim-Sten kolivad võidukorterist minema: "Nii raske on lahti lasta!" 

Jana selgitab oma blogis, et jõudsid Siimuga eelmise aasta lõpus järeldusele, et soovivad 2019. aastal oma majja kolida. “Juba eelmisel kevadel me kaalusime seda väga tugevalt ja olime isegi maja välja valinud, aga kuna pulmade korraldamisega oli nii palju toimetamist, siis ei jõudnud me piisavalt kiiresti tegutseda ja maja osteti ära. Pärast pulmi matsime maja mõtte maha ja mõtlesime, et ei, meil pole seda vaja. Uskusime siiralt, et me oskame lihtsalt olla, üksteise seltsi ja praegust korterit nautida… aga näed, nüüd on neli kuud möödas ja meie siin jälle oma maja plaaniga,” kirjutab naine.

Siiski tunnevad noored, et olenemata tugevatest emotsioonidest, on aeg korterist lahti lasta. Jana sõnul soovitakse majja kolida suuresti pisitütre pärast, kes armastab õues olla.

Algselt lootis paar võidetud korteri alles jätta, osta maja lisaks ning korter välja üürida. Kuid siiski jõuti järeldusele, et korteri müügist saadud raha on vaja maja sissemaksuks.

Jana sõnul on nende hinges praegu kurbus ja elevus korraga. “Mõte oma kallist kodust välja kolimisest teeb rohkem kui kurvaks ja tundub ebatõenäoline, et elus veel kord saaks naabritega nii hästi vedada. Samas soov pakkuda Miale oma majas elamist paneb meid tegutsema. Loomulikult olen ma elevil ka uue kodu sisustamise pärast. Tahaksin end veelkord proovile panna. Usun, et seekord oleksid kõik otsused ja valikud teadlikumad ning kogu protsess hoopis teistmoodi,” nendib Jana.

“Kõik teie, kes te meid oma koju hääletasite, ärge teie muretsege, et teie panus nüüd kuidagi raisus on. Me hindame seda endiselt väga-väga ja teadke, et kui ma saame korteri maha müüdud, siis tänu teie panusele on meil olemas oma maja sissemaksuraha. Aitäh, siiralt ja südamest!” lõpetab ta.