Juhtkiri | Võta üks ja viska teist 

Parteivahetust tuleb poliitikas ikka ette, ent tähelepanuväärseks muudab neid näiteid meeste põhjendus oravaparteist lahkumiseks: erakond olevat minetanud oma liberaalsed väärtused. Miks siis just Keskerakond, kes on põlatud sotsiaalpopulismi (Korobeiniku sõnastus) meister, ja mitte keegi teine, on seletatav valiku puudusega. Tõeliselt liberaalse partei puudumist Eesti parteimaastikul on täheldatud juba ammu. See-eest on meil valida konservatiivsuse mitme varjundi ning kahe-kolme laiatarbe-erakonna vahel.