Seisukoht | Kuidas olla ilus? 

Ma ei taha otseselt midagi öelda Karelli kohta – kui on raha ja võimalusi, siis võib iga inimene kulutada oma teenitud raha nii, nagu ta soovib. Aga siiski läks mu mõte kohe nendele kümnetele, võib-olla isegi sadadele tuhandetele inimestele, kes peavad poes käies väga tähelepanelikult hindu ja allahindlusi jälgima ning oma rahaga väga ettevaatlikult majandama, et sellest jaguks eluks vajalikuks; nendele naistele, kellel ei olegi ehk muud varianti, kui toidupoes käies endale paarieurone šampoon ja palsam hankida. Mida võivad nemad uhkete daamide ilueelarvet lugedes tunda?

Ma loodan väga, et nad ei tunne end halvasti, vähem ilusama või vähem väärtusliku naisena seepärast, et nendel pole võimalust ennast luksuslike kreemide ja seerumitega töödelda. Tänapäeva produktihulluse juures tuleks meeles pidada, et ilu ei alga pudelist ega kalli kreemipurgi seest. Ilu algab iseenesest! Kui soovid ilus olla, anna oma kehale toitu, mida ta vajab, liigu, joo vett ja mis kõige tähtsam – tee asju, mis sulle meeldivad.