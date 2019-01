Kuidas esimene samasooliste abielu jäi sõlmimata 

Sakalas 3. jaanuaril 1925 ilmunud uudisnupp levis peaaegu samas sõnastuses paari päeva jooksul kõigis ajalehtedes: „Karksi preestri juurde ilmusid kaks neiut ja palusid, et neid ühel lähemal pühapäeval kirikust maha hõigataks. Nemad soovivad abielluda. Preester hakkas neile viisakalt seletama, et kiriku seadused kaht neiut paari laulatada ei luba ning soovitas, et aulikud neiud läheksid koju ja valiksid endale peiud, kellega abielluda tahaksid. „Peigmees“ pani seepeale preestri ette tunnistuse, millega dr J. H. tema meesterahvaks tunnistab. Preester oli kimbatuses: peigmees on mees, aga ei ole ka, sest tal on naisenimi ja ta kannab naisterahva riideid.