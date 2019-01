Ilm läheb külmemaks ja teed libedamaks 

Laupäeva öösel liigub madalrõhkkond üle Eesti lõuna-kagu suunas. Öö hakul sajab lund ja lörtsi, pärast keskööd loode poolt alates sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse ning tugevneb eelkõige saartel ja rannikul, puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul Lääne-Eestis 0...+3, Ida-Eestis 0..-5, hommikuks langeb lääne pool kuni -3, Ida-Eestis kuni -8°C-ni.

Päev tuleb tõusva õhurõhu foonil vaid üksiku kerge lumehooga, on pinnatuisku, sest kirdetuul ulatub sisemaal puhanguti 10, rannikul 15 m/s, õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1..-4, ida pool -4..-8°C.



Pühapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta. Tuul öösel vaibub ja puhub põhjakaarest, päeva jooksul pöördub läände ja edelasse ning pärastlõunal hakkab põhjarannikul tugevnema. Õhutemperatuur on öösel -3..-9, sisemaal kuni -12°C, päeval oluliselt ei tõuse.



Esmaspäeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus madalrõhkkond ja selle serva mööda kandub meile üürikeseks soojemat ja niiskemat õhku. Öösel jõuab saartele sadu, algab lume ja lörtsina, kuid läheb kiiresti üle vihmaks. Varahommikuks levib lume- ja lörtsisadu mandri lääneserva ning ennelõunal Ida-Eestisse. Samal ajal loode pool pilvisus juba hõreneb ja sadu lakkab. Tuul on võrdlemisi tugev, puhub öösel edelast, päeval pöördub järk-järgult läände ja loodesse, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öö hakul saartel ja läänerannikul 0..-3, hommikuks tõuseb +2°C-ni, mandril -4..-9, lõunapoolsetes maakondades võib kolm-neli kraadi alla -10°C langeda, päeval 0..+3, Viljandi-Narva joonest ida pool 0..-3°C. Libeduseoht on suur!



Teisipäeva öösel liigub üle kõrgrõhuhari ja ilm on enamasti sajuta ning mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on 0..-5°C. Päevaks jõuab Taani väinade kohale uus madalrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Veidi lörtsi ja vihma võib saartel juba hommikul sadada, päeval tuleb mandril mõnes kohas lörtsi ja lund, aga sajuhulk on väike. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse ning tugevneb. Õhutemperatuur on -1..+3°C.



Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Poola poole ja ulatub vööndina üle Läänemere. Samal ajal tugevneb Skandinaavia ja Venemaa kohal kõrgrõhkkonna mõju. Eesti jääb mitme rõhuala piirimaile. Kohati sajab veidi lund. Lõunakaare tuul on öö hakul veel tugev, siis rahuneb ning on päeval nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, sisemaal langeb kohati -10°C ümbrusse, päeval -1..-6°C.



Neljapäeval on veidi tugevam kõrgema rõhuga vöönd ja ilm on suurema sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, Lõuna-Eestis -10°C ümber, päeval -1..-6, saartel tõuseb 0°C lähedale.



Reedel liigub üle Skandinaavia põhjaosa uus aktiivne madalrõhkkond ja selle serv laieneb Läänemere ümbrusse. Sajab lund ja lörtsi, sekka ka vihma. Pärastlõunal põhja poolt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Puhub väga tugev edela- ja läänetuul, õhtul pöördub järk-järgult loodesse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öö hakul saartel 0 ümber, mandril -1..-6, hommikuks tõuseb 0..+3°C-ni, Kagu-Eestis on veel -1..-4°C, päeval 0..+4, Kagu-Eestis kuni -1°C.