Jaanus Riimets | Tähetargad hommikumaalt 

Küsimus oli selles, et just nemad kartsid tulevast Messiat kõige rohkem. Uus Õpetaja pidi paljastama nende endi silmakirjalikkuse ja rahaahnuse. Seepärast teatasid nad valitsejale küll koha, kus Rahuvürst pidi sündima, aga jätsid mainimata, et Ta ei ohusta millegagi valitsevat riigivõimu. Kuningas reageeriski nende ootustele vastavalt ja andis käsu tappa kõik kaheaastased ja nooremad poeglapsed Petlemmas ja selle ümbruses. Võõramaa kuninglikke tähetarku selles massimõrvas kuidagi süüdistada ei saa, sest nemad olid juba ammu koduteel, kuna nad said aru, et neid oli Jeruusalemmas petetud.

Üks osa kristlaskonnast on aga need ja paljud teised Piibli sündmused võtnud aluseks oma antisemiitlikule propagandale. See ei ole millegagi põhjendatud, seda enam, et kristlaskond ei ole ajaloo jooksul ise sugugi paremini käitunud. Silmakirjalikkus ja rahaahnus on iseloomustanud suurt osa usutegelasi igal ajal, vägivallateod peale selle. Kui algkristlased kogunesid sageli vaid kodudesse või siis Roomas hoopis koobastesse, et tagakiusajate eest varju leida, siis hiljem hakati ehitama uhkeid katedraale. Sageli finantseeriti nende ehitamist indulgentside müügist saadud rahaga, ja see, mida neis katedraalides kuulutati, polnud sugugi parem sellest, mida omal ajal olid kuulutanud need, kes väikest sõimes sündinud kuningat suurest hirmutundest pimesi vihkasid. Ajalugu on selline nähtus, millel on komme korduda.