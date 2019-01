Nädala tipud | Kulunud kõned 

Eksikombel valesse suunda lastud signaalraketist, millest süttis ja mille tõttu hävis suur osa suuraiandi Nurmiko kasvuhoonest, on saanud pürotehnikaga hooletu ümberkäimise sümbol. Parem küsime liiga hilja kui mitte kunagi, kuidas tagada, et inimeste tervisele, varale ja keskkonnale potentsiaalselt ohtlik tulevärk ei satuks enam nii lihtsalt valel ajal valedesse kätesse. Näiteks kas saab ikka rääkida õnnetusest, kui palju kahju tekitanud raketi õhkulaskja juhtus olema silmini täis?

See, et Reformierakonna ja Igor Gräzini suusad lõplikult ristusid ning Euroopa parlamendi saadik parteist lahkub, ei tule pärast viimase varasemaid sõnavõtte kellelegi üllatusena. Aga tõsiasi, et Gräzin on juba mitmes prominentne lahkuja, kes erakonnale senistest põhimõtetest loobumist ette heidab, kõneleb sellest, et minnalaskmismeeleolud on oravapundis tugevamadki, kui seni välja paistnud.