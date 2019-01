Reinhold Türivald | EKRE alahindab Eesti rahvast 

Kõige nõrgem lüli nimes on „konservatiivne“. Mõned parteijuhid ehk ongi suisa lugenud Edmund Burke’i ja teisi konservatiivseid klassikuid. Ülejäänud... julgen kahelda. Konservatiivsus tähendab siiski midagi enamat loosungitest stiilis „kui on must, näita ust“. Seda on kurtnud mõni mu parempoolsema hingelaadiga sõber: näe, olen küll hinges konservatiiv, aga no ei tõuse käsi selle erakonna poolt häält andma, mitte kuidagi ei tõuse. Mõnel, tõsi küll, siiski on ka tõusnud. Aga need mõnedki annavad endale oma teost aru.