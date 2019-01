Einar Ellermaa | Millal viimati kohtasid kurja inimest? 

Eelmise aasta kokkuvõtetest jäi valusalt kõlama, et Eesti inimesed on kiiresti kurjaks läinud. Eesti inimesed on läinud nii kurjaks, et kui välismaalase käest küsitakse, kuidas talle Eestis meeldib, siis kindlasti küsitakse, et eks ole ju Eesti inimesed kurjad ja kuidas sellega on võimalik harjuda. Kimbatuses välismaalane vastab siis, et ei ole kurjad, vaid hoopis sõbralikud.

Olen meeleldi tavainimene

Kindlasti ei ole me nii erilised, et suudaks olla väljapaistvalt kurjad, võrreldes teiste rahvastega. Mõtlesin oma viimaste päevade, nädalate ja kuude kogu töö- ja isikliku suhtlemise läbi, kaasa arvatud rohked käigud kaubandus- ja teenindusasutustesse. Üldse ei meenu, et oleks kohanud kurje inimesi. Kui peaks tooma ühe näite, et see inimene tol päeval oli minu vastu kuri, siis jään vastuse võlgu, sest pole olnud.

Soovitan igaühel kas või viimase aja suhtlemine teiste inimestega mõttes läbi käia ja analüüsida, kui palju seda paljuräägitud kurjust siis tegelikult ette tuli.

Ühes laupäevahommikuses toredas telesaates küsis saatejuht ilusalongi juhilt, kas seda salongi võivad külastada ka tavainimesed. Salongipidaja vastas, et võivad küll tavainimesed ka külastada. Väga armas, mõtlesin muiates, kohe lähen ja küsin nahka pinguldavat imekristallidega kreemi.

Sõna tavainimene tundub sama veider nagu küsimus ja vastus. Aga teisalt on see omamoodi armas sõna ja see võikski tähendada tavalist heatahtlikku ja oma peaga mõtlevat Eesti inimest, kes päris tihti ei saa enam aru, mille peale poliitikud või mingid huvigrupid nii kurjaks lähevad. Olen meeleldi tavainimene.

Meediast ja sotsiaalmeediast jääb sageli mulje, et meil Eestis on kaks peamist ühiskonnakihti: eliit, kes sageli jääb küll eliidiks olemisega jänni, ning ülejäänud on toetatavad ja abivajajad, kelle pärast võimul olijad või võimule pürgijad ehk osa eliidist enne valimisi südant valutavad. Lubatakse suuremaid toetusi, paremat palka, paremaid töökohti, paremat haridust, paremaid teid, paremaid koole, vabadust, võrdsust ja vendlust. Lubajad tahavad jätta mulje, et neid inimesi, kes valitsuse spetsiaalset hoolt vajavad, on ühiskonnas enamus. Juba nõukogude ajal oli nali, et ilma kommunistliku parteita ei kasva muru ka.