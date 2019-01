"Black Mirrori" näitleja pages oma närvide nimel sotsiaalmeediast 

Colin Ritmani osatäitja Will tänas "Black Mirrori" fänne uue filmi toetuse eest, kuid seletas, et sotsiaalmeedia negatiivne pool kipub tema puhul peale jääma. "[Sotsiaalmeedias] on positiivsed küljed, millest rõõmu tunda, ja möödapääsmatud negatiivsed küljed, mida oleks targem vältida. Olen selle tasakaaluga juba mõnda aega vaeva näinud ning tunnen oma vaimse tervise huvides, et on aeg muuta oma suhteid sotsiaalmeediaga."