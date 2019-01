Elu Kõrv peale! Sünne Valtri avaldas omo „Eesti laulul“ võistlusloost eestikeelse versiooni Toimetas Katharina Toomemets , täna, 15:02 Jaga:

Sünne Valtri Tiina Kõrtsini

Sünne Valtri osaleb sel aastal "Eesti laulul" looga "I'll do it my way". Nüüd on Sünne sellest välja andnud ka eestikeelse variandi nimega "Iseenda teed".