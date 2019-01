Paljas Porgand sai Medemise iluprotseduuril rängalt põletada: röökisin üle kliiniku nii jubedalt, et mind viidi ruttu tagaruumi 

"See oli küll ammu, aga ehk mäletate postitust, kus jagasin teiega oma nahakonditsiooni keratosis pilaris? Tegemist on kosmeetilise probleemiga, mis iseenesest on ohutu. See väljendub punakate või nahavärvi karedate täpikestena õlavarte välimistel külgedel, kuid mõnikord ka reitel, põskedel ja otsmikul, harvem selja ülaosas. Tegemist on naha sarvestumise häirega, mille puhul karvanääpsujuha ääristavad rakud moodustavad sarvja korgi, selle asemel, et irduda naha pinnalt. See omakorda muudab poorid rohkem märgatavaks. Sageli võib nahapinna all näha keerdunud karva," kirjutab Paljas Porgand, kodanikunimega Merilin Taimre oma blogis.