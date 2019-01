Elu KUUM TERVITUS: vaata, kus kaugel Tuuli Roosma oma perega uut aastat vastu võttis! Televeeb , täna, 14:38 Jaga:

Tuuli Roosma, Arbo Tammiksaar ja kaksikud Kristjan ja Andres Arno Saar

Detsembris teatas Tuuli Roosma „Meie aasta Iraanis” Facebooki lehel, et lähevad taas perega seiklema, kuid lasi inimestel arvata kuhu. Nüüd on selge, et naine on koos mehe ja kahe pojaga põrutanud aastaks Aafrikasse.