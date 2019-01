Kristiina Ehin: „Olen kirjutanud bussipiletitele, tapeedile ja peitnud luulet põrandalaudade alla.“ 

Kuid see, mis ühiskonnas toimub? Elu pahupool?

Vahel võib kõnetada mõni väga lihtne asi. Minu viimases luulekogus on üks luuletus, mis sündis, kui ma Tartus porisel, libedal, lörtsisel Jakobi tänaval lapsevankrit mäest üles lükkasin. See on natuke viiviluigelik luuletus: „Pooljäätunud asfalti mööda ettevaatlikult astun, autod pritsivad pori ja viha välgatab vastu. Lume alt sulab välja talveoimetu Eestimaa. Keegi ei naerata mulle ja mina ei naerata ka. Telekas otsib talente ja valitsus helgemaid päid, miks sa oled nii rumal ja üldse jalgsi siin käid…“

See on võib-olla pisut melanhoolne hetk, aga kui saadki liiklustihedal kodumäel koos lapsevankriga poriga üle pritsitud ja tabad selle kaudu mingi suurema ühiskondliku võnke, siis ainuüksi selle sõnastamine pöörab elu pahupoole natuke helgemaks.

Viimase luulekogu kõige teravam sotsiaalsem teema on meie metsad, mida jagavad haldjad ja harvesterid. Laaneriismed. Olen kuulnud kümnete sõprade ja tuttavate valu oma kodulaane kaotamise pärast, mis on muudetud kännuväljadeks. Metsad on tähendanud neile nii palju ja andnud mõtte, miks elada just maal. Paljud kodulaaned on kaotatud, sest kellelgi nupumehel või tema ülemusel on ees Exceli tabel, mis ütleb, et see mets tuleb maha võtta, olgu siis lindude pesitsusaeg või mitte.

Olen mõelnud seda raamatut kirjutades, et iga mets on kordumatu nagu inimene. Uue puudepõllu istutamine on nagu inimeste kloonimine, see pole kunagi see, mis on kaotatud. Liigirikas loodus vajab taastumiseks palju aega. Eestist kaob igal aastal üle 60 000 linnupaari. Kuhu nad kaovad, kui me nimetame oma metsamajandamist säästvaks?

Kas loomingulisel inimesel on raske elada, kui asjad sügavalt puudutavad ja haiget teevad? Kas iga valu leiab tee paberile?

Algajad luuletajad arvavad vahel, et luule ongi peamiselt valu väljendamise kanal. Ja et nemad on need ülitundlikud, kes on kutsutud seda valu väljendama ja teisi sellega üle valama. Mina arvan, et väga paljud inimesed on tundlikud ja neil on valus, kui miski alandab inimväärikust või miski muul viisil haavab. Soome kirjanik Tommi Helsten on öelnud, et julgus tunnistada oma haavatavust on üks vaimse inimese tunnuseid. Kuid küsimus on selles, kuidas seda väljendada viisil, mis inimest ülendab, mitte ei kisu põhjamutta kaasa.