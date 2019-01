PILK PEALE | "Pilvede all" tunnusloo esitaja Mariliis Jõgeva lummav etteaste Lounge Deja Vu`s 

Mariliis Jõgeva ja Oliver Mazurtshak

Mariliis Jõgeva võib paljude jaoks tuttavalt kõlada. Just tema on tuntud seriaali "Pilvede all" tunnusloo "Väike valge vale" esitaja ja osalenud ka 2015. aastal Eesti Laulul. Nüüd on meil hea meel teatada, et Mariliisi võib koos Oliveriga näha esinemas ka Tallinna nimekates meelelahutuspaikades.