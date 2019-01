Gräzin: „Ansip rikub reegleid. Ta ei tohi osaleda valimispropagandas.” 

„Ansip kritiseerib olukorras, kus ta ei tohi seda teha. Ta on Euroopa Komisjoni liige ja talle pole ette nähtud võtta sõna ei oma kodumaa ega ühegi teise riigi aadressil,” selgitab Gräzin avalduse tagamaid. Teda häirivad Ansipi sõnavõtud Eestis toimuva suhtes. „Neid teha keelab tal staatus, seda keelab tal Euroopa Liidu leping, ta ei tohiks kategooriliselt nõnda käituda.”

Samal teemal Eesti uudised Gräzin esitles end Junckerile saadetud kaebekirjas Keskerakonna juhatuse liikmena Ansip olevat juba kaks korda ebakohaselt suud pruukinud ja Gräzin juhtis enda sõnul sellele ka tema tähelepanu – et europoliitik lähenevate valimiste kontekstis nõnda enam ei teeks. „Ühesõnaga ei tohi Ansip osaleda valimispropagandas. Kui ta seda teeb, peab ta ameti maha panema. Lihtne põhimõte, mis kehtib üle Euroopa. Ja Ansip on neid reegleid rikkunud,” räägib Gräzin.

„See oli lihtsalt tühi paber, mille võtsin Keskerakonna laua pealt,” kommenteerib Gräzin täna Delfis ilmunud artiklit. See kirjeldab, kuidas parlamendisaadik saatis novembris veel Reformierakonna liikmena Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile kaebekirja komisjoni asepresidendi Ansipi suhtes.

Kiri heidab Ansipile ette sekkumist tema koduriigi poliitikasse, kuid märkimisväärne on see, kuidas dokument on allkirjastatud: Gräzini signatuuri all seisab ühe tiitlina „Eesti Keskerakonna juhatuse liige.”

„Tehniline viga, mille võib maha tõmmata,” kordab Gräzin. Ta selgitab juhtunut: nii tema, Indrek Tarand ja Yana Toom kirjutasid tekstile alla Keskerakonna kontoris. Ning paber, millele kiri sattus, oli ka vastavalt kujundatud. „Ütlesin, et olen valmis ühinema, andke mulle paber ja kirjutame alla,” lausub Gräzin.

„Viga on sees, mis parata. Jah, see on lohakas, aga viga oli väiksem kui arvata võib.” Kokkuvõttes mängis rolli mugavus – selle asemel, et hakata mingit uut paberit kirjutama, küsis Gräzin juba olemasolevat ja lisas sinna enda nime.

Kuivõrd sattus Gräzin tollase kriitika tõttu oma endise kodupartei pahameele alla? „Vot see on selline Nõukogude Liidu Kommunistlikus parteis juurdunud arusaam, et igasugune kriitika on pealekaebamine ja koputamine,” ütleb poliitik.