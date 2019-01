Riigi infosüsteemi amet: aegunud tarkvaraga ei saa dokumente allkirjastada 

DigiDoc4 Klient on uuenenud ID-kaardi rakendus, milles saab teha kõiki ID-kaardiga seotud toiminguid: anda digiallkirja, krüpteerida dokumente ning vahetada PIN-koode. Uues tarkvaras on senise BDOCi asemel uus vaikimisi dokumendiformaat – rahvusvaheliselt tunnustatud ja kasutatud formaat ASICE.



Lisaks on uus tarkvara saadaval ka nutiseadmes ehk mobiilirakendusena, mille saab alla laadida App Store’ist (iOS) või Play Marketist (Android) märkides otsingusõnaks „RIA Digidoc”. Nii nagu tavaarvutis, saab ka nutiseadmes äppi kasutades dokumente avada, allkirjastada ning krüpteerida. Selleks, et nutiseadmes ID-kaardiga toiminguid teha, tuleb kasutada spetsiaalseid kaardilugejaid. Mobiil-ID kasutamise puhul eraldi seadmeid vaja ei ole.