Politsei: raketi laskja ei saanud ette näha, et aianduskeskus põlema läheb

„Arvestades, et rakett lasti vähemalt mitmesaja meetri kauguselt, siis ei saanud selle laskja ette näha, et aianduskeskus sellest süttib,“ selgitab Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt. „Arvestades raketi teekonda, tuule tugevust, suunda ja kaugust aianduskeskusest on välistatud, et tulekahju põhjustamine oli tahtlik, ning kontrollimise käigus ei ilmnenud ka muid kuriteole viitavaid asjaolusid. Seetõttu on politsei ja prokuratuur ühisel seisukohal, et tegemist on õnnetuse, mitte kuriteoga.“