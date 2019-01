Nirvana kaebas disainer Marc Jacobsi jõhkra plagiaadi eest kohtusse 

1994. aastal pärast solist Kurt Cobaini enesetappu laiali läinud bändi esindajad väidavad, et Jacobs kasutas Nirvana autoriõigusega kaitstud kujundit oma kaupadel ja nende reklaamiks.

Hagi väitel on Nirvana kandnud seoses Jacobsi häbematu plagiaadiga hüvitamatut kahju. Bänd on kohtusse kaevanud ka kaubamajad Saks Fifth Avenue ja Neiman Marcus, kes Nirvana autoriõigust rikkuvaid rõivaesemeid müüvad. Nirvana nõuab rahalist hüvitist, kõnealuste esemete müügilt eemaldamist ning Nirvana viidete eemaldamist Jacobsi reklaamimaterjalidest.