ÄRA TEE JÄRELE! Sandra Bullocki film vallandas ohtliku meemi 

Netflix avaldas 2. jaanuaril hoiatuse, mis oli reageering sotsiaalmeedias hoo sisse saanud nn "Bird Boxi" väljakutsele, kirjutab The Guardian. Bullocki põneviku fännid matkivad filmi tegelasi, kes peavad kõiki ülesandeid kinniseotud silmadega täide viima, et koletised neid enesetapule ei viiks. Netti on postitatud tuhandeid videoid, kus inimesed majades, treppidel ja metsas pimesi ringi koperdavad.

"Uskumatu, et ma seda pean ütlema, aga: PALUN ÄRGE ENDALE SELLE "BIRD BOXI" VÄLJAKUTSEGA VIGA TEHKE," säutsus Netflix Twitteris. "Me ei tea, kuidas see alguse sai, ja oleme tänulikud teie armastuse eest, aga Poisil ja Tüdrukul [Bullocki tegelaskuju nimeta võsukesed] on 2019. aastaks üksainus soov - et te meemide tõttu haiglasse ei satuks."