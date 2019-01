Elu Ralliäss Kaspar Koitla müüb oma uhket häärberit Kroonika , täna, 08:14 Jaga:

Taavi Arus/ Ekspress Meedia

Tuntud ralliäss Kaspar Koitla pakub rahvale emotsioone autoroolis kihutades, kuid mitte ainult. Tähelepanuväärt on tema muudki tegemised. Koitla on ehitanud ja müüki pannud Viimsi valla ja vaat et kogu Eesti ühe kauneima eramu, mille omanikuks õnnestuks saada igaühel, kel 765 000 eurot tagataskust võtta.