Noorte teadmised seksist on head, koolitamist vajaksid vanemad inimesed 

Eesti seksuaaltervise liidu projektijuht Gea Kangilaski ütleb, et võime olla Eesti koolide seksuaalkasvatusega igati rahul, sest suguhaigusi ja soovimatuid rasedusi on meil vähem kui kunagi varem: pigem on probleeme 40aastaste ja vanematega, kes tegelikult seksi ja kondoomi kasutamise kohta koolitamist vajaksid.

"WHO andmeil on Eesti koolide ja ka lasteaedade seksuaalkasvatuse tase kindlasti regiooni paremaid, see on kättesaadav ja läbivalt õppekavas," sõnab Kangilaski, kuid lisab, et õpetajaid, kes seksuaaltervise teemadel noortega vabalt vestelda suudaksid, napib.