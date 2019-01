Uusaastaööl Võrus maha põlenud maja süttis konist 

Et maja süttis ilutulestikuraketist, oli päästeameti pressiesindaja Marek Kiige sõnul üks esialgsetest versioonidest, ning see käis läbi ka kohalikust ajakirjandusest. Versiooni toetas seegi, et Okka tänava maja lähistel ja selle kõrval Laane tänaval lasti uusaastaööl taevasse sadu rakette. „Siin arvavad küll kõik, et läks raketist põlema. Kogu Laane tänav oli paugutajaid täis ja tuul oli tugev. Kas nüüd hommikul kell viis enam keegi raketti laskis, aga kuskile võis väike tulekolle ju jääda,“ arutleb kõrvalasuvas kortermajas elav Jevgenia.