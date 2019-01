Neitsi Maali pälvinud “Seltsimees lapse” režissöör: meil oli hea lugu, mis inimesi puudutas 

Aasta parima Eesti filmi Neitsi Maali auhinnale kandideerisid ka Jaanis Valgu “Ahto. Unistuste jaht”, Anu Auna “Eia jõulud Tondikakul”, Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna “Rodeo” ning Liina Trishkina-Vanhatalo “Võta või jäta”. Siimets Režissöör tunnistab, et võit tuli talle suure üllatusena. “Eestis on publikunumbritestki näha, et on olnud väga uhke ja võimas filmiaasta. On tehtud suurepäraseid filme, mis on kvaliteedilt väga head ja mis on ka inimestele korda läinud. Tegelikult võinuks kõik saada Neitsi Maali,” jagas Siimets pärast auhinna kättesaamist muljeid.

Auhinda oli kaasas vastu võtmas ka filmi produtsent Riina Sildos, kelle sõnul oli filmi tegijate jaoks tähtis teha filmi Eesti inimestele perioodist, mida ei ole väga käsitletud, kuid mis on siiski väga tähtis. “See ühendab põlvkondi, mis tekitab reaktsiooni ka nooremates inimestes. Kuna tegu on Leelo Tungla biograafiafilmiga, on mul väga hea meel, et ta oli filmi tegemisel meiega kaasas ning jagas meiega kõiki emotsioone.”

“Eks peabki olema väga hea lugu.“

Lisaks Neitsi Maali auhinnale on “Seltsimees laps” noppinud mitmeid auhindu teisteltki filmifestivalidelt: näiteks Berliini rahvusvaheliselt filmifestivalilt, Šveitsi Locarno festivalilt ja Lõuna-Korea Busani festivalilt. Waterloo filmifestivalil valis kriitikutest koosnev žürii parimaks naisnäitlejaks just noorukese, peaosas mänginud Helena-Maria Reisneri. Samal festivalil ning UK filmifestivalil nimetati “Seltsimees laps” aasta parimaks mängufilmiks.

Kõige üllatuslikumaks tunnustuseks peab režissöör Siimets Lõuna-Korea filmifestivalilt saadud auhinda. “Lõuna-Koreas meie film ju esilinastus ja sealt saadud auhind oli üllatus selles mõttes, et see on nii teine kultuuriruum. Kuid nemad seal festivalil valisid välja meie filmi, ajastufilmi komöödiate kõrval...“

Mis võis olla aga see võti, mis “Seltsimees lapse” nii edukaks tegi - et see meeldis nii tavapärasele kinopublikule, kui ka halastamatutele filmikriitikutele? “Eks peabki olema väga hea lugu. Meil oli väga tugev alusmaterjal, mis inimesi puudutas. Leelo Tungal kirjutas need raamatud ja lubas meil need filmiks teha. Samal ajal oli siin mitu õnnestumist: sai kokku väga loominguliste inimeste kamp, neil oli tänu EV100 toetusele võimalik oma potentsiaali rakendada, unistada suuremalt ja uhkemalt. Ja kolmandaks peab lihtsalt õnne olema. Ühte kindlat õnnestumisfaktorit ei saa välja tuua,” vastab Siimets.