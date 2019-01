Elurikkuse Erakonna asutajaliige Anzori Barkalaja astus erakonnast välja 

Barkalaja ütles Õhtulehele, et konkreetse põhjenduse oma lahkumise tagamaadest andis ta koos lahkumisteatega ERE juhatusele. „Usun, et üksikasjades on see pigem areneva ning loodetavasti õppiva organisatsiooni siseküsimus,” selgitas Barkalaja. “Üldiselt saan öelda, et võib olla olen ma liiga kuri inimene. Asi pole ERE poolt seatud visioonis ja viies eesmärgisihis, sellega on kõik korras. Andku uus aasta erelastele energiat nende eesmärkide suunas liikumiseks ja tarkust teha asjakohaseid valikuid!”

Barkalaja nendib, et ühist erakonnaidentiteeti pole ta enam nõus tundmatute võõrastega jagama. “See on nagu natuke vaimse hügieeni küsimus. Aga kuivõrd senise, konveieripõhise vabrikumudeli pealt tuleb Eesti haridussüsteem kiiremas korras asjakohasemale üle viia, siis on võimalik, et konkreetsete ja vettpidavate kokkulepete pealt on võimalik tulevikus koostööd teha ka mõne erakondliku moodustisega.”