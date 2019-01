Saudi Araabia plaanib viis väidetavalt Khashoggi mõrvaga seotud isikut hukata 

Prokuröride sõnul tuli koos advokaatidega kohtusaali 11 kahtlusalust, keda süüdistatakse ajakirjaniku tapmises osalemises. Mis sai aga veel seitsmest kahtlusalusest, riigimeedia teatest ei selgu. Eelnevalt teatasid saudid, et vahistatud on 18 inimest. Kuhu ülejäänud kadusid või kas nad mõisteti õigeks, pole teada. Saudi võimud keeldusid asja täpsemalt kommenteerimast.

Kohtu ette toodud isikutest viiele taotleb prokuratuur surmanuhtlust. Mis on nende ja ülejäänud kuue nimed, ei avaldatud. Küll aga väljendab saudi prokuratuur muret Türgi võimude pärast. Khashoggi tapeti Istanbulis Saudi Araabia konsulaadis. Saudid kurdavad, et türklased ei vasta nende päringutele tõestusmaterjalidega tutvuda. Türgi ametnikud on endi sõnul andmeid jaganud.