Kaspar Velberg: „Ma pole vist elus nii palju naernud ja naeratanud kui nüüd, pärast tütre sündi.“ 

Lisaks keerulistele ilmastikuoludele oligi kõige keerulisem selle filmi juures panna ennast kujutluses olukordadesse, kuhu minu tegelane Igor satub. Need olid ikka üsna ekstreemsed situatsioonid. Et kuidas mina oleksin tegutsenud oma tegelase asemel, kuidas me üleüldse käitume kriisisituatsioonides ja äärmuslikes olukordades – mis siis inimese sees toimub. See kõik oli mentaalselt küllaltki keeruline.

Islandi loodusesse ära ei armunud?

Ikka armusin! Kuigi enamiku ajast olime Reykjavíkis, kus seda loodust adub vähem, kuigi kauguses paistavad mäed ja taevas on nagu teistsugune. Aga põhilise elamuse saime kätte siis, kui sõitsime 600 kilomeetrit Reykjavíkist eemale, idarannikule. Aga rohkem kui loodusesesse armusin ma Islandi inimestesse. Väga sümpaatsed ja eestlastele kuidagi väga lähedased. Nii oma huumori kui ka karguse ja miski sisemise intelligentsusega. Samas on nendega lihtne ja hea kontakti saada, sest nad on ka natuke amerikaniseerunud ja seal käibki palju Ameerika turiste. Teisalt on nad ikkagi karged ja põhjamaised. Jalad maas inimesed. Viikingid ikkagi ja terveks jäänud seal oma saarel.

Selle aasta alguses said sa isaks. Mida see roll su ellu on kaasa toonud ja mida see tähendab?

Mingis mõttes pole selle rolli olulisus võib-olla veel täiel määral kohale jõudnudki. Kõige paremini võtab selle kokku see, et ma pole vist kunagi elus nii palju naernud ja naeratanud kui nüüd, viimase üheksa kuu jooksul. Lilian on toonud mu ellu ikka väga palju rõõmu. Mis puudutab elukutset, siis ta on andnud sellele miski perspektiivi. Et kuskil on veel keegi, kes on palju olulisem, et kõik ei keerle enam minu või mu töö ümber. Mis ei tähenda, et ma teeksin seda vähem pühendunult. Tegelikult on see kirjeldamatu tunne! Lihtsalt nii palju kergem on hommikul tõusta ja päeva alustada ning õhtul õhinaga koju minna. Põnev ja kihvt aeg!

Mida see roll on veel andnud: mulle on eluaeg meeldinud süüa teha ja nüüd, kui Liis väikse lapse kõrvalt ei jõua nii palju vaaritada, siis see töö ongi nüüd minu peal, mida ma tõesti ka hea meelega teen. Minu jaoks on see lausa stressi maandamine. Eks ma selle söögitegemise emalt olen saanud. Püüan teha nii, nagu ema teeb. Isa oli jahi- ja kalamees. Naturaalset toorainet oli tollal palju käes ja eks ma ema kõrvalt panin kõrva taha, kuidas see asi käib.

Olid sa ise ka sünnituse juures?