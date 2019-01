Juhtkiri Juhtkiri | Ilutulestik põletab maha ja vigastab – kaua veel? Ohtuleht.ee , täna, 17:29 Jaga:

Oluline riskikoht täiskasvanute puhul on asjaolu, et pauku ei tehta enamasti kaine peaga – süütenöör pannakse põlema ikka peo kulminatsiooniks. Ehk aitaks olukorda parandada politseireidid populaarsetes paugutamiskohtades, kus vindiseid raketiteadlasi saaks trahvida? Alternatiivne lähenemine keskkonnavaenulike mürgiste rakettide asemel on lasersõud, mida Tallinna linngi on juba kaaluda lubanud. Ökoloogilisus ja ohutus käsikäes. Ehk on laser juba mõne aasta pärast uus reaalsus ja raketid ajaloo prügikastis?