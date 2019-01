Mart Soidro | Seltsimees lapsest. Paavo Nurmist ja Emil Zátopekist ka. 

Olgu kohe öeldud, et tegu pole dokumentaalfilmiga. Ega ka faktitruult raamatut jälgiva linateosega. Kuigi Leelo on loomulikult Leelo Tungal (1947) ja tema vanemad on Helmes (1907–1997) ja Feliks Tungal (1910–1983).

Ajastutruu film on keskendunud 25 aastaks Siberisse saadetud ema ootamisele. Avastasin filmist mõningaid vasturääkivusi, aga kuna ma ei tunne piisava põhjalikkusega seda ajastut ega tunne ka ennast filmikriitikuna kuigi koduselt, jätan need seigad professionaalide pärusmaaks. Tahaksin hoopis arutleda kahe kuulsa pikamaajooksja, Paavo Nurmi (1897–1973) ja Emil Zátopek (1922–2000) rolli üle selles filmis.

„Su isa oli kõva spordimees, oleks isegi olümpiale pääsenud. Ta oli päris kangelane kohe. Kõik poisid tahtsid koolis tema moodi olla. Mina ka,“ tunnistab Leelole Must Mees. Ilmselt on jutt sõja tõttu ära jäänud XII suveolümpiamängudest, mis alguses pidid toimuma Tokyos, kuid Jaapani–Hiina sõja tõttu määrati olümpialinnaks Helsingi. See lühike periood enne Teise maailmasõja algust, kus olümpiamänge planeeriti Helsingisse, oligi kolmekordse eesti meistri jaoks kõige lootusrikkam aeg, et pääseda olümpiale. 1937. aastal püstitas Tungal Eesti rekordi 1000 meetri distantsil – 2.34,0. Järeltulevad põlved muudavad pikamaajooksu tulemused tihti naeruväärseks, aga see tulemus annaks ka 80 aastat hiljem aasta edetabelis kümnenda koha.