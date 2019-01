Seisukoht Seisukoht | Konjakivines ERR Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 17:07 Jaga:

Miks Eesti rahvusringhäälingu eetrisse peaks jõudma ühe välismaa konjakitootja uusaastakontsert, mitte näiteks lihtsalt Tallinna kontsert? Saatekavasse saaks ju kirja panna, et kantakse üle vaid uusaastakontsert, ning ülekandes saaks vältida ka alkoholitootja nime näitamist. On ju olemas Viini uusaastakontsert, mitte viina uusaastakontsert Viinist. Kui aga sponsori nimetamatajätmine pole lepingu järgi lubatud, siis on ju tegu ERRi sisse murdnud reklaamiga, mis võib ka teistes firmades tekitada õigustatud soovi pääseda sarnasel moel just ERRi ekraanile.