ARVUSTUS | „Lotte ja kadunud lohed” jutustab taas headusest ja õpetab lastele lihtsaid, kuid elementaarseid elu põhitõdesid 

Kaader filmist Joonisfilm

Kes Janno Põldma, Heiki Ernitsa ja Andrus Kivirähu väljamõeldud lugudega rohkem kursis, teab ja tunneb näiteks doktor Avet ja jänes Adalbert, kes ka selles loos rolli mängivad. Samuti ei puudu galantsed inglise härrasmehed. Mängu tulevad teadlased pesukaru Karl ja kala Viktor, kes koguvad vanu rahvalaule ja just seetõttu kadunud lohesid leida ihkaks. Lisaks on loos muidugi kadunud lohed ise ja suslikud.

Mis mind aga Lotte lugude juures enim pealub? See, et need lood on vägivallatud ja õpetlikud, andes lastele kavalas võtmes edasi elus olulisi põhitõdesid. Need näitavad, mis on tegelikult oluline ja kui palju võib pealehakkamisega saavutada. Õpetavad üksteist hoidma ja hoolima.