Ewert and The Two Dragons lükkab Tartu esitluskontserdid haiguse tõttu edasi

Ewert and The Two Dragons Promomaterjal

Järgmisel nädalavahetusel toimuma pidanud Ewert and The Two Dragonsi albumi “Hands Around the Moon” esitluskontserdid ERMi blackbox'is lükkuvad bändiliikme haiguse tõttu edasi. Uued kontserdikuupäevad on 6. ja 7. märts. Kõik teised kontserdid toimuvad plaanipäraselt. “Mul on küll väga kahju, kuid järgmisel nädalalõpul ei suudaks ma endast laval veel 100% anda. Seetõttu võtsime vastu raske otsuse liigutada Tartu kontserdid märtsi algusesse – et ei kannataks ei kontsertide kvaliteet ega minu tervis,” sõnab Ewert Sundja. Märtsi alguse kontsertidel kehtivad kõik seni ostetud piletid (6. märtsil 11. jaanuariks ostetud piletid ja 7. märtsil 12. jaanuariks ostetud piletid). Piletilevi ostab piletid tagasi kõigilt, kellele uued kuupäevad ei sobi. Album “Hands Around the Moon” on saanud palju positiivset vastukaja nii fännidelt kui ka kohalikelt muusikakriitikutelt. Siim Nestor väitis Eesti Ekspressis, et Ewert and The Two Dragons on avaldanud karjääri par