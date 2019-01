Krimi Viimsi SPAs uppus naine Marvel Riik , täna, 16:37 Jaga:

Viimsi SPA ja veekeskus. Tiina Kõrtsini

19. detsembril veidi peale südaööd teatati politseile, et Viimsi SPAs on 65aastane naine vanni uppunud. Õhtulehele on viidatud, et tegu oli spaa töötajaga.