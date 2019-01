Sünnitustrendid: jäta beebi nabanööripidi platsenta külge või valmista platsentast hoopis smuutit 

Ämmaemand ei näe põhjust liigseks kriitikaks võimalike erisoovide suhtes – mõistagi eeldusel, et ema ja lapse tervisega on kõik korras ja mingit riski pole. „Kõiki asju kaalun ikka sellest seisukohast,” sõnab Kaoküla. Kui aga oht puudub ja pigem tõotab tulla kasu, siis kätt ta ette ei pane. „Kui inimesed usuvad ja soovivad parimat, siis kes olen mina, et ütelda – ärge tehke!”

Suhtumine muutunud

Ükski moodne komme – kas või platsentasmuuti – ei ole ämmaemanda kinnitusel ohtlikum, kui näiteks küünte näksimine. Kõige tähtsam, et tarbitakse ikkagi iseenda platsentat, vältimaks bakterite ja muu ebasoovitava edasikandumist. Kui platsentas on esinenud sünnituse ajal põletikku, tuleks siiski selle manustamisest hoiduda.

„Ega loodus loll ole,” toob Kaoküla paralleeli loomariigiga. Platsenta – see on ju proteiini ja toitainete pomm. „Mida võiks selle tarvitamine inimesele halba teha? Või veel vähem see, kui platsenta maha matta?” küsib ämmaemand.

Kaoküla mäletab hästi, et kui ta kolmkümmend aastat tagasi oli veel noor ämmaemand, koguti sünnitusmajades platsentasid ja platsentaverd. Räägiti, et neist valmistatakse Prantsusmaal kreeme. Kuigi ega keegi algajale ämmaemandale midagi täpselt ei selgitanud.

Juhtus aga keegi tol ajal platsentat koju kaasa küsima, et sellest rahvameditsiini järgi midagi valmistada? „Siis alguses suhtuti küll, et „oh issand!”,” mäletab Kaoküla seisukohti, mis nüüdseks on pehmenenud.

Mõne päeva saab platsentat säilitada tavalises külmkapis. Kui seda on vaja säilitada pikemat aega – näiteks kui laps sünnib talvel, kui maapind on külm ja platsentat maha matta ei saa – tasuks kasutada sügavkülmikut. „Tavalises külmikus see kevadeni ei seisa,” õpetab Kaoküla.