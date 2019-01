Politsei kontrollib, kas on vaja uurida Nurmiko aiandi põlengut uusaastaööl  

Veel eile sõnas politsei esindaja Õhtulehele, et juhtunut käsitletakse õnnetusena ja seepärast politsei seda enda tööks ei pea.

„Õnnetused juhtuvad ikka sellepärast, et mingit toodet kasutatakse valesti,“ ütleb ilutulestiku keskuse Arnika juht Eduard Tani. „Ilutulestikutooted on kõik korduvalt testitud ja kontrollitud. Ka meie firmat kontrollitakse pidevalt.“

„Mul on väga kahju, et kellegagi mingi õnnetus juhtus, aga ilutulestikust põhjustatud tulekahjusid on aastate jooksul vaid üksikuid,“ peab Tani arutelu ilutulestike keelamise kohta ülepingutatuks.