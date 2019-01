Neitsi Maali filmiauhinna pälvis „Seltsimees laps“ 

“Eesti filmi jaoks oli kindlasti tegemist erakordselt võimsa aastaga,” oli Olympic Casino Eesti tegevdirektor Erki Tavas rahul, et nii Eesti publikul kui Neitsi Maali žüriil on viimastel aastatel üha rohkem valikuvõimalusi. “Eesti filmi sünnipäeva-aasta õigupoolest veel kestab ja mõnedki uued filmid on kohe-kohe valmimas, mistõttu on ka alanud aasta osas ootustelatt kõrgel,” lisas Olympic Casino juht.