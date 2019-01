Eesti uudised GALERII | Mälestati Eesti vabaduse eest langenuid Toimetas Triinu Laan , täna, 15:16 Jaga:

Ardi Hallismaa

Neljapäeval tähistati Tallinnas vaikuseminutiga 99 aastat tagasi kehtima hakanud Vabadussõja relvarahu ning mälestati Eesti vabaduse eest langenuid.Kaitseminister Jüri Luik märkis mälestustseremoonial peetud kõnes, et võitlust vaenlase vastu pidas rahvavägi, mille vaimsuse loomisel oli koolipoistel, tudengeil ja nende õpetajatel määrava tähtsusega roll.„On väga oluline, et see hinestatus ja lootus, mis iseloomustas meie rahvast Vabadussõjas, kestaks edasi meis kõigis ka tänapäeval," sõnas Luik.Kaitseminister rõhutas, et tänulikkusega tuleb mõelda ka meie sõpradele brittidele, soomlastele, rootslastele ja taanlastele, kes oma elu ohtu seades võitlesid Eesti vabaduse eest – meil on head sõbrad ja liitlased, kellega koos oleme tugevad ja saame oma tulevikku kavandada vaba ja sõltumatu riigina. Luige sõnul on Eesti riik ja rahvas täna paremini kaitstud kui eales varem. „Vabaolemise juured on aga tahes-tahtmata meis endis, meie ühiskonnas, meie inimestes," lisas Luik.