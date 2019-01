USA valitsusseisak: rahvuspargid upuvad prügisse, avalikud käimlad on umbes ja pargivahid palgata 

Föderaalvalitsuse töö osaline seisak sai alguse 22. detsembril. Selle keskmes on president Trumpi valimislubadus: USA-Mehhiko piirimüür. Selle ehitamiseks nõuab ta valitsuse töö eelarvest 5,7 miljardit dollarit. Ehkki president lepiks esialgu ka tagasihoidlikuma ehitisega, peab see tema sõnul olema ikkagi füüsiline objekt. Juba heaks kiidetud eelarvega, mis eraldas raha lihtsalt piirikontrolli töö tõhustamiseks ja lisavahenditeks, Trump rahule ei jäänud. Demokraadid aga ei nõustunud müüriprojektile sentigi eraldama. Ei nõustu jätkuvalt.

USA riigitöötajate palgapäev pole reeglina mitte kord kuus nagu meil, vaid jagatud ära nii, et palka tiksub iga kahe nädala tagant. (Ühendriikides räägitaksegi harva kuupalgast, pigem hoopis aastapalgast, sest palgapäevad on tavaliselt kas kord nädalas või kord kahe nädala tagant.) 28. detsembril oleks pidanud üks palgapäev ka olema. Järgmine terendab 11. jaanuaril. Töötajad nurisevad, sest isegi kui palga saab kunagi kätte, vajavad arved-laenud-võlad maksmist ju ikka kindlal ajal, nüüd ja kohe.

3. jaanuaril alustas tööd aga juba uus valitsuse koosseis, mille määrasid sügisel toimunud vahevalimised. Kongressi esindajatekoda on nüüd demokraatide enamuse käe all, senatis on vabariiklasi rohkem. Esindajatekoja uus spiiker, California kongresmen Nancy Pelosi juba lubas, et tahaks esimese asjana osalise tööseisaku lõpetada. Seda aga ilma mingisuguse müürita.

Pärast 2. jaanuaril toimunud Kongressi liidrite kohtumist presidendiga sõnas Pelosi reporteritele: „Me ju palume, et president valitsuse tööle paneks. Pakume talle väga vabariiklaslikku lahendust, et seda teha. No miks ta ei peaks seda tegema?“ Valge Maja aga kommenteeris, et demokraatide ettepanek ei tule kõne allagi.

Prügihunnikud Washingtoni südames, National Malli pargis EPA/Scanpix

Samal ajal kui turvameeskonnad rügavad palgapäeva ootuses tööd teha, on mõned riigitöölised, näiteks rahvusparkide ja riigiomandis maa-alade koristus- ja haljastusmeeskonnad sunnitud palgata puhkusele. Tulemusena on kenad pargid ja loodusrajad täiesti käest ära: külastajatest on maha jäänud üleujutavad prügikastid ja tualettruumid. Pole kedagi, kes koristaks.