Elu SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Elle Kull! Õhtuleht , täna, 06:50 Jaga:

TEET MALSROOS

Täna tähistab oma sünnipäeva Eesti näitleja ja poliitik Elle Kull. Elle Kulli lapsepõlv möödus Haapsalus. 1970.aastal lõpetas ta Haapsalu 1.Keskkooli. 1974.aastal lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri. Pärast Konservatooriumi lõpetamist oli ta 1974-2003 Eesti Draamateatri näitleja. 2003.aastal kandideeris Elle Kull Riigikogu valimistel Res Publica nimekirjas ja sai Riigikogus kultuuri-ja hariduskomisjoni liikmeks. 2007.aasta Riigikogu valimistel kandideeris RIigikokku Isamaa ja Res Publica nimekirjas ja ei osutunud valituks. 2009.aastal sai Elle Kullist Riigikogu asendusliige Taavi Veskimäe asemel. Ta kandideeris ka 2011.aasta Riigikogu valimistel ja sai 568 häält, kuid ei osutunud valituks. 2013.aastast on ta Tallinna linnavolikogu liige. Samuti on Kull 1998.aastast UNICEFi Eesti Rahvuskomitee president. Elle Kull on olnud MTÜ Meediastuudio koolitaja (esinemiskursused) ja Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kooli teatristuudio õpetaja. Palju õnne!