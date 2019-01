AJARÄNDUR: maailmas algab veel sel kuul enneolematu ufobuum

Noah Novaki kinnitusel tema algne missioon ebaõnnestus, mistõttu ta vallandati kohe ehk 2030. aastas. Nüüd on ta võtnud oma suureks ülesandeks tõestada avalikkusele, et ajas rändamine on võimalik. ”Me peame hoiatama üldsust, et ajas saab tõesti rännata, kuid valitsus varjab seda teie eest ja kasutab seda teadmist salaja,” kinnitas Noah.