Eesti uudised Jalgpallurite narkoskandaali tõttu vangistatud Tauno Laasme nõuab ennetähtaegset vabastamist: „Minu kinnijätmine on ebaseaduslik!" Marvel Riik , täna, 16:31

Tauno Laasme ihkab vanglast vabadusse pääseda. Vallo Kruuser / Ekspress Meedia

Seitse aastat tagasi mõisteti Tauno Laasme süüdi kokaiini käitlemises. Kuigi tal on nüüdseks täidetud formaalsed tingimused, et vanglast enne tähtaega pääseda, ei õigusta see kohtu hinnangul veel reaalset vabastamist. „Minu kinnijätmine on ebaseaduslik!“ ütleb Tartu vangla elanik, kelle lootus on praegu riigikohtul.