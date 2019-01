UUS EESISTUJA: Euroopa Liitu asus juhtima Rumeenia

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tõstatas eelmise aasta lõpul Saksa pühapäevalehes Welt am Sonntag küsimuse, kas sisepoliitiliselt lõhestunud Rumeenia üldse on poliitiliselt valmis Euroopa Liidu eesistumiseks. Vastuseks süüdistas Rumeenia valitsus Brüsseli bürokraate ja mõne Lääne-Euroopa riigi valitsust, et neil on saanud juba harjumuseks Rumeeniast ilma igasuguse põhjuseta negatiivselt kõnelda üksnes sellepärast, et riik asub Ida-Euroopas.