Insaider: Meghan Markle'iga pole võimalik sõber olla 

Teleinsaider rääkis Vanity Fairile, et Meghani eesmärk oli algusest peale olnud saada nii kuulsaks, et tema nime tuntakse igas kodus. Selle nimel tõi ta ohvreid juba ammu enne seda, kui temast sai prints Harry väljavalitu.

"Ta on pööraselt tark ja tasakaalukas, aga väga-väga talitsetud. Temaga ei saa tegelikult sõber olla. Ta oli seda tüüpi inimene, kelle parim sõber on tema stilist."

See on sulatõsi: Meghani kõige lähedasem sõbranna on tema stilist Jessica Mulroney, kellega ta tutvus kohtusarja "Suits" võtetel.