Vahur Kersna „Ärapanija“ Evelin Ilvese klipist: kui Marti jälle näen, siis kallistan teda 

Vahur ei oska öelda, mis Ilvest talisuplust tegema meelitab. "Võin arvata, et see annab elule vurtsu juurde. Minul ei ole seda vaja, mind ei tõmba sinna, aga temal ilmselt on."

"Ma ei tea, mis näoga need inimesed on, kes tahavad ja suudavad saate lõpuni vaadata. Kuid ega ei pea, telesaated on vabatahtlikud. Kui sa tahad, siis vaatad, ja kui ei taha, lähed magama. Homme on tööpäev, tuletan meelde," lausub Kersna.