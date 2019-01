VIDEOINTERVJUU | Diiva Merle Palmiste meistriklass - karjäär, mehed, ilu ja kirev elu 

Aga kui ma võrdlen meid Lääne-Euroopaga, siis eesti mehed on mehelikud - nad teevad välja, nad avavad uksi... Keskmine prantsuse mees selline ei ole. Eesti meest saab usaldada. Kui ta sulle ikka ütleb või lubab, siis keskmiselt see kipub nii ka olema.

Muidu on nagu tohutu võrdõiguslikkus, aga samas on ju tore, kui mees aitab sulle kasuka selga ja teeb ukse lahti. Ja ei ole sedagi, et kui juukase kohvi, siis on see tohutu eurode jagamine arvet makstes. Eestis on veel galantsust.

Minu Prantsusmaal elav tütar kinnitab ka seda. Me lihtsalt oleme Eestis sellega nii harjunud. Samas on see nii tore. Siin on plusse, millest me arugi ei saa ja selleks tulebki vahepeal ära käia, et sellest aru saada.

Mis me kirume neid eesti mehi - tegelikult on nad viisakad ja tähelepanelikud naiste suhtes. Lähed kuhugi suurde Euroopa linna ja sa ei näe sellist asja. Nad on küll tänaval väga viisakad - kogu aeg pardon ja palun vabandust, aga suhtlemises mitte. Nii et, eesti mehed, hoidke seda!

