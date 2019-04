Elu VIDEOINTERVJUU | Diiva Merle Palmiste: enne esietendust jooksen ringi dressides, silmis hullunud pilk ja näos pole grammigi värvi Anu Saagim | Video: Jörgen Norkroos , 15. jaanuar 2019, 09:01 Jaga: M

"Hommikusöök staariga" - Merle Palmiste; Anu Saagim; Lounge 24; Radisson BLU SKY hotell Jörgen Norkroos

„Me kõik tahame toredat peret ja võrratut karjääri, aga suurtel staaridel on vajadus oma kunsti ja tähelepanu järele, seega tuleb valida,“ tõdeb diivalik näitleja Merle Palmiste (48). „Sa ei saavuta midagi, kui ei pühendu ega rakenda eesmärgi nimel kogu oma energiat.“ Merle kinnitab, et tema elus on kõik hästi, sest ta töö on niivõrd huvitav.