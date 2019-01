Siim Kallas: Gräzini radikaliseerumine jääb mulle arusaamatuks 

"Mina ei tea midagi tema võitlusest riigikapitalismiga, aga ma tean tema meeletust võitlusest Euroopa Liiduga ja see läheb diametraalselt vastuollu sellega, mida me Reformierakonnaga oleme kogu aeg ajanud. Ma ei oskagi öelda, kas tuleks nutta või naerda," ütles Kallas Vikerraadio saates Uudis+.

Kallase sõnul on Gräzin poliitikuna püüdnud alati radikalismiga silma paista, kirjutab ERR Uudised. "Mulle on tema seisukohad täiesti vastuvõetamatud. Iseenesest on selle kõige pärast kahju, sest tegemist on särava, targa ja ka tööka inimesega," leiab Kallas.